La Primavera Femminile trionfa, il tecnico: "Ragazze avanti con cuore, attaccamento e identità"

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Serata storica per il Milan Femminile Primavera che allo stadio "Enzo Ricci" di Sassuolo ha vinto il suo secondo Scudetto della storia, battendo proprio le padrone di casa ai tiri di rigore, al termine di una partita tiratissima in cui le ragazze rossonere hanno messo in campo qualità ma soprattutto tanta capacità di resistenza e sofferenza. Al termine della gara, dopo la gioia delle premiazioni con la coppa, dai canali ufficiali della Serie A Women è stato intervistato il tecnico rossonero Matteo Zago. Le sue dichiarazioni.

Un commento su una partita dai mille volti?

"Una partita intensissima. Dobbiamo fare dei complimenti enormi alle ragazze che alla fine sono andate avanti con il cuore, con l'attaccamento alla maglia, con l'identità per il Milan e per questo gruppo che è meraviglioso"

Il Milan punta tanto sulle giovani: l'obiettivo è portarne il più possibile in prima squadra?

"Io credo che il futuro di queste ragazze sarà luminoso, per quello che hanno dimostrato e per la capacità di superare le difficoltà: un giorno guarderanno a questi giorni nello specchio retrovisore della vita, rideranno per le cose che hanno portato dentro di loro e per le esperienze che si portano dietro nel cuore nella giornata come questa"

I ringraziamenti?

"Sarebbero infiniti. Mi piacerebbe, se si potesse, andare avanti cinque minuti per ringraziare tutte le persone dello staff perché sono state strepitose dal 22 luglio: i preparatori, la vice, i magazzinieri, l'area medica, i video analisti, gli stagisti e ovviamente il club che ci ha dato la possibilità di competere e non ci ha fatto mancare niente. A loro va un grazie enorme: loro non sono qua, ci sono io, ma hanno lavorato tantissimo e hanno tutta la mia gratitudine"