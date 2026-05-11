Leao, altra serata negativa. Sabatini: "Mi sa che non è solo una questione di ruolo..."

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Presente negli studi di Pressing, Sandro Sabatini ha commentato così il momento del Milan dopo il ko casalingo contro l'Atalanta: "Non è un caso che chi ha subito di più la gara contro l'Atalanta siano stati quelli che hanno dentro più milanismo come Maignan, Gabbia e Bartesaghi. Giocare in un ambiente così è molto complicato. Poi c'è il caso Leao che fa anche tenerezza perchè forse la gente se la prende anche troppo con lui, però nel primo tempo ha sbagliato tutto, compreso un gol davanti al portiere. Purtroppo mi sa che non era solo una questione di ruolo quest'anno per Leao...

I tifosi identificano una società che ha poco di milanismo. Ma al di là di questo è una società che è una banca che fa gli utili. Lo è anche l'Inter, ma i nerazzurri hanno un management diverso dal punto di vista calcistico, gestionale, politico, di rapporti e di esperienza. Il Milan non ce l'ha invece".