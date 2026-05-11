Bucchioni: "Il Milan non c'è più: due mesi che questa squadra è sparita"

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Disastro Milan, la prima parte della stagione rossonera sta venendo totalmente vanificata da un girone di ritorno ai limiti del reale e con il ruolino di marcia degno di una squadra in lotta per non retrocedere. Ora i rossoneri sono con le spalle al muro: o vincono le ultime due partite della stagione oppure la Champions si guarderà ancora una volta dal divano anche l'anno prossimo. Per commentare il momento negativo del Diavolo, che coinvolge in primis la proprietà e poi il gruppo squadra, anche il giornalista Enzo Bucchioni che ne ha parlato nell'editoriale di Tuttomercatoweb.com.

Le parole di Enzo Bucchioni sul Milan: "II Milan non c'è più, senza gioco, senza forze, senza identità: i rossoneri, risucchiati dalla Juve e dalla Roma, ora rischiano la Champions League. Per farcela dovranno battere il Genoa in trasferta e il Cagliari in casa e rifugiarsi poi nel vantaggio negli scontri diretti con i giallorossi. Ma non sarà facile vincerle entrambe perchè la situazione è drammatica, il Milan ha ripetuto con l'Atalanta la gara vista a Sassuolo e non fate caso ai due gol disperati del finale. Sono due mesi che questa squadra è sparita, nelle ultime otto gare ha perso cinquevolte, pareggiato una e vinto soltanto due"