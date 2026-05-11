Milan verso il ritiro pre-Genoa: potrebbe iniziare già mercoledì

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Il Milan sta vivendo un grande momento di difficoltà, anzi più che un momento è proprio un lungo periodo: due mesi di risultati negativi, con solamente due vittorie, cinque sconfitte e un pareggio. Anche contro l'Atalanta i rossoneri hanno offerto una prestazione ai limiti dell'imbarazzante e che non può essere "salvata" dai due gol che sono arrivati nei minuti finali, dal momento che sono sembrati più frutto del caso e soprattutto visto che l'atteggiamento molle del Diavolo è un preoccupante leitmotiv già da tanto tempo.

Per queste ragioni, e soprattutto per la pesantissima posta in palio per il futuro del Milan, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri e il suo staff stanno seriamente pensando a portare la squadra in ritiro in vista della penultima di campionato in casa del Genoa. La partita si giocherà domenica, alle 12.30 secondo quanto indicato dalla Lega di Serie A: i rossoneri potrebbero ritirarsi a Milanello già da mercoledì se dovesse essere confermato l'orario. Se non sarà già in quell'occasione, comunque giovedì la squadra si riunirà in ritiro: questa è la sensazione che filtra nelle ultime ore.