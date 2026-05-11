Graziani critica: "Milan squadra senz'anima. Gimenez? Non giocherebbe nemmeno nel Frosinone"

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Ai microfoni de la Nuova Ds, l'ex attaccante Ciccio Graziani ha rilasciato queste parole sul Milan dopo la sconfitta contro l'Atalanta: "I fischi sono contro una squadra che non ha più un'anima, non ha cuore, non ha entusiasmo, non ha voglia di primeggiare. Hanno tutti, o quasi, la faccia da perdenti prima ancora che inizi la partita. Davanti ci sono criticità enormi, ho rivisto un'altra volta Santi Gimenez. Ragazzi, ma questo giocando così non giocherebbe nemmeno nel Frosinone in Serie B (i ciociari sono stati promossi l'altro giorno, ndr).

Si può discutere di tutto, del management, del fatto che non si possano spendere tanti soldi per Nkunku o altri, per carità. Però vedo una squadra senz'anima, moscia, che non lotta. Per un'ora e dieci si è persa nei suoi pensieri, nel suo modo di stare in campo. Non raddoppiava, non triplicava, non era aggressiva. Come puoi pensare di fare risultato contro l'Atalanta? Puoi farti male, se è nella giornata giusta la Dea ti fa piacere" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.