La Lega annuncia: Genoa-Milan si giocherà alle 12.30, in contemporanea con le rivali per la Champions

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La Lega di Serie A ha comunicato le date e gli orari ufficiali per la 37^ giornata di campionato, la prossima nonchè la penultima del torneo. La particolarità è che tutte le gare delle squadre coinvolte nella lotta Champions League, inclusa quella del Milan in casa del Genoa, si disputeranno alle ore 12.30, in contemporaneità con il Derby Roma-Lazio che necessariamente si doveva giocare di domenica a quell'orario. L'unico asterisco riguarda quella del Napoli che, se dovesse battere questa sera il Bologna qualificandosi all'Europa che conta, giocherà la sua gara a Pisa alle ore 18.

37ª giornata

ore 12.30, Como-Parma

ore 12.30, Genoa-Milan

ore 12.30, Juventus-Fiorentina

ore 12.30, Pisa-Napoli*

ore 12.30, Roma-Lazio

ore 15, Inter-Hellas Verona

ore 18, Atalanta-Bologna

ore 20.45, Cagliari-Torino

ore 20.45, Sassuolo-Lecce

ore 20.45, Udinese-Cremonese

*Qualora non si rendesse necessaria la contemporaneità, la gara si disputerà domenica alle ore 18.00.