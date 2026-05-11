La Lega annuncia: Genoa-Milan si giocherà alle 12.30, in contemporanea con le rivali per la Champions
La Lega di Serie A ha comunicato le date e gli orari ufficiali per la 37^ giornata di campionato, la prossima nonchè la penultima del torneo. La particolarità è che tutte le gare delle squadre coinvolte nella lotta Champions League, inclusa quella del Milan in casa del Genoa, si disputeranno alle ore 12.30, in contemporaneità con il Derby Roma-Lazio che necessariamente si doveva giocare di domenica a quell'orario. L'unico asterisco riguarda quella del Napoli che, se dovesse battere questa sera il Bologna qualificandosi all'Europa che conta, giocherà la sua gara a Pisa alle ore 18.
37ª giornata
ore 12.30, Como-Parma
ore 12.30, Genoa-Milan
ore 12.30, Juventus-Fiorentina
ore 12.30, Pisa-Napoli*
ore 12.30, Roma-Lazio
ore 15, Inter-Hellas Verona
ore 18, Atalanta-Bologna
ore 20.45, Cagliari-Torino
ore 20.45, Sassuolo-Lecce
ore 20.45, Udinese-Cremonese
*Qualora non si rendesse necessaria la contemporaneità, la gara si disputerà domenica alle ore 18.00.
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