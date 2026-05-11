Ordine: "Crisi Milan, c’è una cosa fondamentale che non è stata capita e nessuno riconosce"

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È veramente difficile da spiegare la differenza di rendimento del Milan tra girone d’andata e di ritorno: se messe a confronto sembrano due squadre differenti. E invece è sempre lo stesso Milan di Allegri, che ora sta vivendo una crisi di risultati senza precedenti.

Franco Ordine, noto giornalista, analizza così il momento in casa Milan con un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Se nel girone d’andata fai 42 punti e soltanto 25 nel girone di ritorno, a due turni dalla fine del campionato, vuol dire una cosa semplicissima: che sei andato ad una certa velocità e poi ad un certo punto in parte è finita anche la benzina nervosa, oltre che quella nel serbatoio delle risorse fisiche. Di questo secondo me dovrà poi rispondere Max Allegri. Ma c’è una cosa fondamentale che non è stata capita e nessuno riconosce. A gennaio, quando si reclamavano dei rinforzi a questa rosa, che era striminzita, ridotta e con una cifra tecnica non molto alta, nessuno ha fiatato. Non una contestazione: non la Curva, non i cosiddetti sapientoni. Soltanto qualche modesto cronista di periferia, come me, che diceva: “Guardate che se fate un mercato come si deve probabilmente porterete a casa la Champions”. E invece adesso c’è il rischio di rimanere a mani vuote. Ben vi sta!”.