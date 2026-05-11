Il Milan ha perso un match di Serie A concludendo almeno 20 volte per la quarta volta in questa stagione

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Dopo Milan-Atalanta 2-3, Opta riporta queste statistiche sulla squadra rossonera:

"Il Milan ha subito un gol nei primi 10 minuti di gioco nelle ultime due partite di Serie A: da Domenico Berardi al 5' e da Éderson al 7'. Tanti quanti quelli incassati in questo intervallo nelle precedenti 34 gare di questo campionato: da Nikola Vlasic del Torino al 10' (l'8 dicembre) e da Marc Oliver Kempf del Como al 10' (il 15 gennaio).

Il Milan ha perso un match di Serie A concludendo almeno 20 volte per la quarta volta in questa stagione (v Cremonese ad agosto, v Parma a febbraio, v Udinese ad aprile e Atalanta a maggio), almeno due volte in più rispetto a qualsiasi altra squadra".