Chi merita di più di andare in Champions tra Milan e Roma? Parla il doppio ex Cafu: "Mi auguro che entrambe ce la facciano"

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Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marcos Cafu, ex giocatore di Milan e Roma, ha parlato così delle sue due ex squadre che sono entrambe in lotta per un posto in Champions League: "Chi merita di più di andare in Champions tra Milan e Roma? Mi sta chiedendo di scegliere tra mamma e papà (ride, ndr)? A parte gli scherzi, io credo che entrambe la meritino e mi auguro che entrambe ce la facciano. Perché sia Milan che Roma hanno iniziato solo adesso un nuovo percorso e lo stanno facendo anche egregiamente, contro ogni pronostico".

Senza Champions, anche Max Allegri rischia di non essere confermato per la prossima stagione: "Io non penso che il tecnico possa essere giudicato solo da come andranno le prossime due partite. La stagione va analizzata nel suo complesso e, se torniamo solo a tre o quattro settimane fa, nessuno avrebbe mai messo in discussione Max. Da come la vedo io, poi, il livello delle pretendenti a un posto in Champions si è alzato, perciò non è un traguardo così scontato...".