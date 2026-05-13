La Roma pensa a Kessié per la mediana: Gasperini lo riabbraccerebbe volentieri

La Roma pensa a Kessié per la mediana: Gasperini lo riabbraccerebbe volentieriMilanNews.it
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Oggi alle 22:00Gli ex
di Lorenzo De Angelis
L'ex Milan Kessié potrebbe tornare a giocare in Serie A a partire dalla prossima stagione. Sulle sue tracce ci sarebbe infatti la Roma di Gasperini.

La Roma continua a cercare rinforzi a centrocampo in vista della prossima stagione che vedrà la formazione di Gian Piero Gasperini protagonista in Europa, da capire quale. Tra i nomi tornali d'attualità c'è anche Franck Kessié, ex Milan, oggi all'Al-Ahli, che starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di tornare a giocare in Europa dopo due stagioni in Arabia Saudita.

A spingere l'ipotesi giallorossa c'è anche la stima di Gian Piero Gasperini, che lo aveva valorizzato all'Atalanta. Sembrerebbero esserci tutti i presupposti per questo matrimonio, anche perché essendo in scadenza il prossimo giugno la Roma non dovrebbe neanche pagare il cartellino. Il vero ostacolo è però l'ingaggio di Kessié, che ad oggi percepisce in Arabia circa 4,5 milioni di euro a stagione. 