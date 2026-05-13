Corsa Champions, Bonucci: "Chi rischia di più? Vedendo le ultime partite forse il Milan"
Leonardo Bonucci, ex difensore, tra le altre, di Milan e Juventus, ha rilasciato un'intervista a Sportmediaset nella quale ha parlato così della corsa per la Champions League: "Prima di tutto che bella lotta, vedere che la corsa Champions si decide all'ultima giornata è eccitante. Chi rischia di più tra Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como? Vedendo un po' gli ultimi risultati e le ultime partite, forse è il Milan quella che rischia di più.
L'aspetto psicologico è importante e contro l'Atalanta si è vista la mancanza di cattiveria nella testa di voler arrivare ad un risultato che era importante. Il Milan ha comunque due partite un po' più abbordabili rispetto alle altre contendenti per la Champions, ma srà davvero bello vedere questo finale di campionato".
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