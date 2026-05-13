13 maggio 2012: l'ultima in rossonero di Gattuso, Seedorf, Nesta e Inzaghi
Il 13 maggio 2012, il Milan ha giocato a San Siro contro il Novara la sua ultima partita di campionato. Quel match è passato però alla storia perchè alcune grandi bandiere milaniste hanno vestito per l'ultima volta la maglia rossonera: si tratta di Rino Gattuso, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta e Filippo Inzaghi. Quest'ultimo ha anche segnato la sua ultima rete con il Diavolo
Questo il tabellino di quel Milan-Novara 2-1:
MILAN (4-3-1-2): Amelia; Zambrotta, Mexes, Yepes, Mesbah; Gattuso, Aquilani (36' st Nesta), Seedorf; Boateng (10' Flamini); Ibrahimovic, Cassano (22' st Inzaghi). A disp.: Roma, Nocerino, Robinho, El Shaarawy. All.: Allegri.
NOVARA (4-3-1-2): Fontana; Morganella, Lisuzzo, Centurioni (42' st Ludi), Garcia; Pesce (38' st Maggio), Porcari, Gemiti; Rigoni; Caracciolo (21' st Radovanovic), Jeda. A disp.: Logofatu, Jensen, Rubino, Branca. All.: Tesser.
Arbitro: Velotto
Marcatori: 20' Garcia (N), 11' st Flamini (M), 37' st Inzaghi (M)
Ammoniti: Aquilani (M)
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