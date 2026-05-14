Internazionali di tennis, Maldini e Galliani presenti al Foro Italico per Sinner-Rublev

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Due grandi ex rossoneri come Paolo Maldini e Adriano Galliani stanno seguendo dal vivo i quarti di finale degli Internazionali di tennis tra Sinner e Rublev.

Dopo aver visto ieri sera all'Olimpico la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, squadra nella quale milita suo figlio Daniel, Paolo Maldini si trova in questo momento sugli spalti del Campo Centrale del Foro Italico dove Jannick Sinner, grande tifoso milanista, sta affrontando il russo Andrej Rublev nei quarti degli Internazionali d'Italia di tennis che sono in corso a Roma. Presente anche Adriano Galliani che già due giorni fa aveva seguito dal vivo Sinner nel derby italiano agli ottavi contro Andrea Pellegrino.

FIGC, MALAGÒ VUOLE MALDINI NELLA SUA SQUADRA

Giovanni Malagò, che il prossimo 22 giugno sfiderà Giancarlo Abete nelle elezioni per la presidenza della FIGC, sarebbe già al lavoro per formare la squadra che sarà al suo fianco. Un nome che piace tantissimo all'ex numero del CONI è senza dubbio quello di Paolo Maldini, che sarebbe già stato contattato da Malagò per chiedergli la disponibilità a guidare il Club Italia.