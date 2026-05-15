Colombo rilancia: “Al Milan sperano che la nazionale chiami Allegri così non devono pagarlo. Ecco i tre scenari per il futuro rossonero”
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha ospitato la collega del Corriere della Sera Monica Colombo che ha raccontato cosa sta succedendo a Milanello e a Casa Milan. Queste le sue parole:
"Io credo che al Milan sperino che Malagò chiami Allegri come CT e quindi che Max vada a prendere la panchina azzurra così loro non devono pagare nessu ingaggio da 7 milioni, considerando il premio Champions, 5 considerando la base fissa. È una mia sensazione. Dopodiché quali possono essere gli scenari? Qualora Furlani rimanesse a pieni poteri io credo che lui abbia una sua idea di DS, di tecnico, che non contempla Massimiliano Allegri. Con Ibra i rapporti sono assolutamente sfilacciati, Ibra va a San Siro ma non scende negli spogliatoio e non va a Milanello, quindi io non capisco come possano andare avanti insieme se non con una figura che entrerebbe a fare da cuscinetto e che in questo momento non c'è. Partendo dal presupposto che Ibra ha delle piccole quote in RedBird e di conseguenza come co-proprietario del Milan, vedo difficile che si possa fare da parte o vendere le proprie quote. Terzo scenario è che una volta finita la stagione Cardinale si presenta a Milano, prenda in mano la situazione e metta giù dei punti. Quali possono essere? Francamente non lo so, non si è capito tanto neanche nelle interviste che ha rilasciato al Corriere e alla Gazzetta perché non è entrato nello specifico sul futuro".
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