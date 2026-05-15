Colombo rilancia: “Al Milan sperano che la nazionale chiami Allegri così non devono pagarlo. Ecco i tre scenari per il futuro rossonero”

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Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato dei possibili scenari societari e sportivi per la prossima stagione e ha rivelato che secondo la sua opinione al Milan sperano che la nazionale chiami Allegri.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha ospitato la collega del Corriere della Sera Monica Colombo che ha raccontato cosa sta succedendo a Milanello e a Casa Milan. Queste le sue parole:

"Io credo che al Milan sperino che Malagò chiami Allegri come CT e quindi che Max vada a prendere la panchina azzurra così loro non devono pagare nessu ingaggio da 7 milioni, considerando il premio Champions, 5 considerando la base fissa. È una mia sensazione. Dopodiché quali possono essere gli scenari? Qualora Furlani rimanesse a pieni poteri io credo che lui abbia una sua idea di DS, di tecnico, che non contempla Massimiliano Allegri. Con Ibra i rapporti sono assolutamente sfilacciati, Ibra va a San Siro ma non scende negli spogliatoio e non va a Milanello, quindi io non capisco come possano andare avanti insieme se non con una figura che entrerebbe a fare da cuscinetto e che in questo momento non c'è. Partendo dal presupposto che Ibra ha delle piccole quote in RedBird e di conseguenza come co-proprietario del Milan, vedo difficile che si possa fare da parte o vendere le proprie quote. Terzo scenario è che una volta finita la stagione Cardinale si presenta a Milano, prenda in mano la situazione e metta giù dei punti. Quali possono essere? Francamente non lo so, non si è capito tanto neanche nelle interviste che ha rilasciato al Corriere e alla Gazzetta perché non è entrato nello specifico sul futuro".