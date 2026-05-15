MN - Sabatini sul futuro del Milan: "Non so quali decisioni prenderà Cardinale, ma da appassionato spero le prenda di prospettiva sportiva"

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In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it Sandro Sabatini ha parlato delle prospettive future e delle possibili scelte di Cardinale.

La situazione societaria e sportiva in casa Milan è ad un passo dal tracollo, tra lotte interne e una Champions League che rischia di svanire all'ultima curva. Del momento delicato che sta attraversando il club rossonero ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega Sandro Sabatini.

Come mai Furlani non paga mai dei propri errori, sembrando quasi intoccabile?

"Penso perché Furlani abbia ancora delle garanzie figlie del rapporto con Elliot. Penso sia quello".

Non crede quindi che Cardinale decida di separarsene?

"Non lo so sinceramente quali decisioni prenderà Cardinale. Da appasionato spero prenderà decisioni di prospettiva sportiva e non finanziaria, anche perché, ripeto, nel calcio se arrivi nelle prime quattro, fai un po' di risultati, fai crescere i giovani e li valorizzi, può andare bene. Alle volte basta un Bartesaghi all'anno e un quarto posto, e vai avanti. Se però non valorizzi i giovani e non arrivi nelle prime quattro, tutto salta. In tutto questo contesto di tecnicismi e conti, da vecchio appassionato di calcio mi ha veramente stupito è che la società, durante i 24 risultati utili consecutivi, difronte agli attacchi che Allegri riceveva sul gioco, è stata zitta".