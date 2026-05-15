DJ Ringo sicuro: “I calciatori hanno subito il licenziamento di Maldini, con lui e Massara c’era equilibrio”

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DJ Ringo ha parlato del Milan post licenziamento di Paolo Maldini e del fatto che tutti i calciatori ci sono rimasti male perché in quel Milan, anche con Massara, si stava bene.

Nel canale YouTube del collega Andrea Longoni, Milan Hello, il famoso DJ nonché gran tifoso rossonero Ringo è stato ospite e protagonista di un'intervista. Di seguito un estratto delle sue parole

"Allora, io penso che la voglia non è che sia passata ai giocatori, non è che uno va in campo per perdere, dai. Voglio dire io penso che quel Milan li sia rimasto deluso dall'allontanamento di Paolo. Tutti, da Teo Hernandez a Leao, a Bennacer, molti hanno subito quell'allontanamento. Lo ha detto anche Giroud. Vuol dire che erano molto affezionati a Paolo, ma erano affezionati a quel professionista e quel modo. C'era anche Ricky Massara con lui, un grande personaggio secondo me che dava equilibrio al Milan. Loro dicono Paolo anche per dire ci manca quella situazione lì. E poi non lo so, io l'altra sera ho visto il Milan perdere a San Siro male con l'Atalanta con una maglia orrenda gialla, ma i colori sono questi qua, no? Cioè, rossonera è la maglia. Ho visto una maglia ciclamilo al Milan. Ma cos'è?".