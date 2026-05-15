DJ Ringo sicuro: “I calciatori hanno subito il licenziamento di Maldini, con lui e Massara c’era equilibrio”
Nel canale YouTube del collega Andrea Longoni, Milan Hello, il famoso DJ nonché gran tifoso rossonero Ringo è stato ospite e protagonista di un'intervista. Di seguito un estratto delle sue parole
"Allora, io penso che la voglia non è che sia passata ai giocatori, non è che uno va in campo per perdere, dai. Voglio dire io penso che quel Milan li sia rimasto deluso dall'allontanamento di Paolo. Tutti, da Teo Hernandez a Leao, a Bennacer, molti hanno subito quell'allontanamento. Lo ha detto anche Giroud. Vuol dire che erano molto affezionati a Paolo, ma erano affezionati a quel professionista e quel modo. C'era anche Ricky Massara con lui, un grande personaggio secondo me che dava equilibrio al Milan. Loro dicono Paolo anche per dire ci manca quella situazione lì. E poi non lo so, io l'altra sera ho visto il Milan perdere a San Siro male con l'Atalanta con una maglia orrenda gialla, ma i colori sono questi qua, no? Cioè, rossonera è la maglia. Ho visto una maglia ciclamilo al Milan. Ma cos'è?".
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