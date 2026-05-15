DJ Ringo sottolinea: “Ibra che litiga con Allegri, Scaroni esce da san Siro un’ora prima: cosa arriva ai giocatori?”

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DJ Ringo ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e del suo operato in questi anni, anche in vista di quello che potrebbe essere un ritorno al potere di Zlatan nel Milan del prossimo anno.

Nel canale YouTube del collega Andrea Longoni, Milan Hello, il famoso DJ nonché gran tifoso rossonero Ringo è stato ospite e protagonista di un'intervista. Di seguito un estratto delle sue parole.

"Non lo so, io non riesco a vederlo come dirigente. Secondo me ancora fa il personaggio molto e queste cose cozzano se devi fare il dirigente. O fai il personaggio o fai il dirigente. Personaggio non lo sto criticando, sto dicendo lui è un personaggio, è Ibra. Quando mette una story che fa la rovesciata in spiaggia o che gioca a padel è ancora Ibra il personaggio. Lui dovrebbe fare Ibra e il dirigente. Non so se lui questa metamorfosi la può supportare. Sì, è un po' forse più influencer che dirigente, no? Secondo me sì. Per me i dirigenti sono Massara, sono Leonardo, sono un altro tipo di persona e di professionista. Ma poi adesso va anche questa cosa qua che ha litigato con Allegri e non va più a Milanello. Questa cosa è uscita, non so chi l'ha fatto uscire, ma è pessima. Queste cose fanno male su un progetto di lavoro, fanno malissimo, i giocatori se sono li, se assistono alle litigate tra dirigente e allenatore, fa male al cuore del giocatore vedere queste cose, perché dà senso di "ma dove mi sto allenando? Che società è che litigano, che si cacciano tra di loro", con un nostro presidente Scaroni che a metà del primo tempo se ne va perché non trova traffico in città, non son cose da fare. Non è che è una scusa, i giocatori devono impegnarsi sempre a dare il massimo, però certo tu vedi tutte queste situazioni e come giocatore dici "Ma dove sono? Che società è il Milan? E respiri l'aria che ti sta attorno alla fine".