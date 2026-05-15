DJ Ringo sottolinea: “Ibra che litiga con Allegri, Scaroni esce da san Siro un’ora prima: cosa arriva ai giocatori?”
Nel canale YouTube del collega Andrea Longoni, Milan Hello, il famoso DJ nonché gran tifoso rossonero Ringo è stato ospite e protagonista di un'intervista. Di seguito un estratto delle sue parole.
"Non lo so, io non riesco a vederlo come dirigente. Secondo me ancora fa il personaggio molto e queste cose cozzano se devi fare il dirigente. O fai il personaggio o fai il dirigente. Personaggio non lo sto criticando, sto dicendo lui è un personaggio, è Ibra. Quando mette una story che fa la rovesciata in spiaggia o che gioca a padel è ancora Ibra il personaggio. Lui dovrebbe fare Ibra e il dirigente. Non so se lui questa metamorfosi la può supportare. Sì, è un po' forse più influencer che dirigente, no? Secondo me sì. Per me i dirigenti sono Massara, sono Leonardo, sono un altro tipo di persona e di professionista. Ma poi adesso va anche questa cosa qua che ha litigato con Allegri e non va più a Milanello. Questa cosa è uscita, non so chi l'ha fatto uscire, ma è pessima. Queste cose fanno male su un progetto di lavoro, fanno malissimo, i giocatori se sono li, se assistono alle litigate tra dirigente e allenatore, fa male al cuore del giocatore vedere queste cose, perché dà senso di "ma dove mi sto allenando? Che società è che litigano, che si cacciano tra di loro", con un nostro presidente Scaroni che a metà del primo tempo se ne va perché non trova traffico in città, non son cose da fare. Non è che è una scusa, i giocatori devono impegnarsi sempre a dare il massimo, però certo tu vedi tutte queste situazioni e come giocatore dici "Ma dove sono? Che società è il Milan? E respiri l'aria che ti sta attorno alla fine".
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