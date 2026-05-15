Ravezzani duro: "Il Milan, oltre che sul campo, ha evidenti carenze anche nel settore comunicazione"

Ravezzani duro: "Il Milan, oltre che sul campo, ha evidenti carenze anche nel settore comunicazione"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:00News
di Lorenzo De Angelis
Fabio Ravezzani sui propri canali social ha commentato le posate, e tutt'altro che soddisfacenti, dichiarazioni di Gerry Cardinale.

Intervenuto sui propri canali social, il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha parlato di Milan commentando le dichiarazioni rilasciate da Gerry Cardinale ai colleghi de La Gazzetta dello Sport e del Corriere della Sera: 

"A giudicare dalla reazione generale, l’intervista <posata> di Cardinale sul Milan e affidata a Gazzetta e Corsera non è stata una grande idea. Il Milan, oltre che sul campo, ha evidenti carenze anche nel settore comunicazione". 