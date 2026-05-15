Ambrosini rivela: “Nello spogliatoio di Firenze nel 2009 Galliani ci presentò Leonardo ma noi piangevamo per Maldini e Ancelotti”

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Massimo Ambrosini parla di quando ha scoperto che Leonardo sarebbe diventato l’allenatore del Milan ovvero nello spogliatoio di Firenze subito dopo l’addio di Maldini e di Ancelotti.

Durante l'ultima puntata di Elastici, format di Cronache di Spogliatoio, Massimo Ambrosini ha rivelato come ha vissuto la notizia riguardante l'addio di Carlo Ancelotti al Milan nel lontano 2009 e l'arrivo di Leonardo. Queste le sue parole:

"Quell'anno lì la scelta era post Carlo, perché poi è arrivato Leonardo. Ricordo quando Galliani ci ufficializzò che arrivava Leonardo, e lo fece nello spogliatoio di Firenze, nell'ultima partita di Paolo quando noi vincemmo e andammo in Champions League e ha ufficializzato quello che tutti sapevamo, Paolo finiva e anche Carlo. Di Leonardo si diceva, sai che al tempo era sempre con Galliani, per Leonardo fù difficile perché avvertì nello spogliatoio un senso si scoramento grosso, era lì presente. Un minimo di imbarazzo lo subì perché la botta psicologica della fine di Paolo, della fine di Carlo, tutti e due insieme condensati in una giornata così, io e Andrea piangemmo con lui (Leonardo ndr.) lì. La perdita era talmente grande che non eravamo pronti ad accoglierla anche se si sapeva".