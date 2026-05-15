De Paola punge Allegri: "Sfiorito, come sempre. Negli ultimi otto anni ha avuto un calo spaventoso nella seconda parte di stagione"

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Durante il programma Maracanà di TMW Radio Paolo De Paola ha parlato di Massimiliano Allegri, finito anche lui nel ciclone Milan.

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il direttore Paolo De Paola ha parlato di Milan soffermandosi sulle dichiarazioni di questa mattina dal proprietario Gerry Cardinale e non solo.

Milan, situazione tesa:

"Dalle parole di Cardinale ho inteso che c'è voglia di fare piazza pulita, non so se allenatore compleso. Ha detto che tutti sono delusi, ma che significa? Non ha voluto fare promossi e bocciati, lo capisco, ma con chi ce l'ha? E che decisione sarà da prendere? Fa presagire decisioni drastiche. Ha detto che il Milan deve essere vincente e non lo è ora. E ha fatto menzione del reparto tencico su quello che non è eccellenza. Chi sarà toccato allora lì? L'unica cosa positiva sono i conti, ma è una consolazione. Cardinale lascia trasparire l'aspetto sportivo finalmente e torna a parlare di vittoria almeno".

Cosa aggiunge poi?

"Le due figure deludenti sono Ranieri e Allegri. Chi esce ammaccato da questo campionato sono loro due. Ranieri ha avuto un'uscita infelice, con la sua comnseguente uscita, con Gasperini che poi ha rilanciato la Roma in campo. Dall'altra parte un Allegri sfiorito, come sempre. Negli ultimi otto anni ha sempre avuto un calo spaventoso nella seconda parte di campionato".

Corsa Champions, chi proprio non può sbagliare?

"Nel derby il rischio maggiore. La Roma deve raggiungere la Champions e la Lazio arriva col dente avvelenato della Coppa Italia. Almeno l'ambiente vuole l'ultima soddisfazione, il dispetto ai cugini. Alla Roma potrebbe andare bene paradossalmente anche pareggiare".