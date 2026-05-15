Volata Champions League, cosa succede se cinque club arrivano a pari punti? Lo scenario

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Se cinque squadre dovessero arrivare a pari punti, quale sarebbero le tre squadre ad andare in Champions League? Di seguito la classifica avulsa che risponde al quesito.

La corsa Champions è sempre più serrata e sempre più infuocata: mancano solo due giornate al termine delle quali scopriremo quali saranno le altre tre squadre italiane qualificate alla massima competizione europea insieme all'Inter. La matematica potrebbe portare ad una situazione che avrebbe del clamoroso: cinque squadre a 71 punti. Ma che risultati dovrebbero succedere per far si che questo avvenga?

Il Napoli dovrebbe fare 1 punto tra Pisa e Udinese

La Juventus dovrebbe fare 3 punti tra Fiorentina e Torino

Il Milan dovrebbe fare 4 punti tra Genoa e Cagliari

La Roma dovrebbe fare 4 punti tra Lazio e Verona

Il Como dovrebbe fare 6 punti tra Parma e Cremonese.

Togliendo il Napoli, che sulla carta è difficile faccia 1 solo punto nelle prossime due, per le altre quattro squadre il cammino descritto è più che credibile.

La classifica avulsa, quella che riguarda gli scontri diretti tra le squadre nominate prima, premierebbe Milan, Napoli e Como e lascerebbe fuori dalla Champions la Roma e la Juventus. Ricapitolando dunque, a parità di punti tra Milan, Como, Roma e Napoli, a rimetterci sarebbero gli uomini di Gasperini e di Spalletti. I rossoneri, visti gli eccellenti risultati negli scontri diretti, sono avanti sia ai giallorossi sia ai lariani e sarebbe pari alla Juventus ma lo stesso davanti per la differenza reti.

CLASSIFICA AVULSA

2. Milan 13 punti

3. Napoli 12 punti

4. Como 12 punti

5. Juventus 9 punti

6. Como 6 punti