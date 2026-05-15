Brambati su Allegri: "Ha un contratto, poi non credo che sia lui che vorrà andarsene"

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Massimo Brambati, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri e di Max Allegri: "Ha un contratto, poi non credo che sia lui che vorrà andarsene"

Per il Milan il finale di stagione sarà determinante sotto molti aspetti. I rossoneri arrivano a questo momento dopo un’annata segnata da continui alti e bassi, senza mai trovare quella continuità necessaria per dare solidità al proprio percorso. Dopo le aspettative positive dei primi mesi, il clima attorno alla squadra è cambiato, lasciando spazio a delusione e contestazioni dovute ai risultati altalenanti.

Anche fuori dal terreno di gioco il momento resta complesso. Le riflessioni sul futuro del club e sulle scelte in vista della prossima stagione sono sempre più frequenti, contribuendo ad aumentare le tensioni attorno all’ambiente rossonero. Una situazione che rende ancora più importante la corsa alla qualificazione per la prossima Champions League, considerata fondamentale sia dal punto di vista sportivo che societario.

Le ultime gare del campionato saranno quindi decisive per capire da quali certezze il Milan potrà ripartire. Massimiliano Allegri vuole vedere una reazione concreta da parte della squadra, con l’obiettivo di chiudere l’anno senza ulteriori passi falsi e provare a restituire entusiasmo a una piazza che sta attraversando un periodo molto delicato.

Nel frattempo Massimo Brambati, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri e di Max Allegri: "Ha un contratto, poi non credo che sia lui che vorrà andarsene. Se non arrivano in Champions, credo ci sarà una decisione da parte della società, visto che era l'obiettivo stagionale. Milan e Juve però hanno nelle mani il proprio destino nelle prossime due sfide. Le altre possono anche vincerle tutte ma devono sperare che le altre cadano, Milan e Juve non devono sperare nulla. La Juve ha le partite più complicate da avere come finale di stagione, ma anche quelle più semplici poi le pareggia...".