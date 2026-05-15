MN - Qual è il problema principale di questo Milan? Sabatini: "Si pensa prima al risultato economico e poi, se arriva, a quello sportivo"

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In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it Sandro Sabatini ha analizzato a fondo il momento che sta attraversando il Milan, individuando uno dei problemi.

La situazione societaria e sportiva in casa Milan è ad un passo dal tracollo, tra lotte interne e una Champions League che rischia di svanire all'ultima curva. Del momento delicato che sta attraversando il club rossonero ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega Sandro Sabatini.

Di questa confusione che si è creata all'interno del mondo Milan cosa ne pensa?

"Faccio mie delle parole di Confalonieri che una settimana fa ha detto che il Milan non è più una società sportiva ma una banca. È chiaro che in una banca il risultato sportivo passa in secondo piano difronte al risultato economico e finanziario. Questo crea una struttura, un corto circuito, per cui si sbaglia una cosa fondamentale: per avere un ottimo risultato finanziario bisogna prima avere un ottimo risultato sportivo. Al Milan, invece, si pensa che prima si ha un risultato economico, e poi, se arriva, uno sportivo. Ed è per questo che il Milan da qualche anno non è più il Milan".