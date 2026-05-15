DJ Ringo duro: “Il Milan è passione, fede e oggi tutto questo manca. Ma poi che cazzo di parola è algoritmo?”

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Dj Ringo parla della società attuale, delle idee secondo lui utopistiche di portare il modello sportivo americano in Italia di Gerry Cardinale e della mancanza di passione e fede nella società attuale.

Nel canale YouTube del collega Andrea Longoni, Milan Hello, il famoso DJ nonché gran tifoso rossonero Ringo è stato ospite e protagonista di un'intervista. Di seguito un estratto delle sue parole

"Fede, passione e magia in questa società di oggi non le vedo, non le sento, non so voi, cioè vedo che questi vogliono fare trading, guadagni, business, per carità di dio, se spendi milioni son padroni loro e giustamente dicono "Oh, è nostro, facciamo il cacchio che vogliamo". No, però purtroppo il calcio in Italia non è come in America lo sport. Qua ogni squadra, Milan, Inter, Juve, Roma, Lazio, Napoli, qua c'è amore, qua ci sono generazioni, sono tramandati il tifo e l'amore per quella squadra e comunque comprano le tessere, comprano il merchandising che costa carissimo, cioè ci sono delle incazzature, le mogli incazzate perché rompi i televisori, le trasferte con gli amici. Peccato, io adoro l'America, ci lavoro, vado avanti e indietro da Los Angeles, però Cardinale non lo capisco, cioè come abbia potuto pensare di poter portare quel tipo di mentalità qua in Italia. Non ce la farà mai. Dicevamo amore, passione, fede, adesso invece plusvalenza, bilancio, merchandising, proprio cambiato tutto. E io dico spesso che il Milan non è una algoritmo. Ma che cazzo di parola è algoritmo? Ma dai".