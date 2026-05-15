Nkunku, un'altra occasione contro il Genoa? Le statistiche del francese in rossonero
E' un momento davvero negativo per il Milan di Massimiliano Allegri. La vittoria in campionato manca da quasi un mese (19 aprile contro il Verona) e i punti in Serie A iniziano a diventare un vero e proprio macigno per la corsa Champions e non solo. Un ambiente quasi diviso a metà, giocatori al di sotto dei propri standard e una parte di Milano, quella interista ancora intenta a festeggiare scudetto e Coppa Italia. In questa malinconica cornice si prepara la delicatissima sfida contro il Genoa. Con ogni probabilità, per il Milan in attacco dovrebbe essere confermato Christopher Nkunku.
Nkunku tra numeri e gol: il francese pronto per il Genoa
Infatti, Christopher Nkunku ha segnato sei gol in questa Serie A con la maglia del Milan, tanti quanti ne aveva complessivamente realizzati nelle due precedenti stagioni di Premier League disputate con il Chelsea (tre sia nel 2023/24 che nel 2024/25). Solo Christian Pulisic (una rete ogni 194') vanta una miglior media minuti/gol rispetto al francese (una ogni 202') tra i giocatori rossoneri in questo campionato.
I precedenti tra Genoa e Milan
Il Milan è rimasto imbattuto in 15 delle ultime 16 sfide di campionato contro il Genoa (10V, 5N); l’unico successo rossoblù nel periodo risale all’8 marzo 2020: 2-1, con le reti di Goran Pandev e Francesco Cassata per il Grifone e di Zlatan Ibrahimovic per i rossoneri. Il Milan ha vinto ciascuna delle ultime tre sfide in casa del Genoa in Serie A e nella propria storia non ha mai registrato più successi consecutivi in trasferta contro il Grifone nel torneo.
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