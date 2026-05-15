Nkunku, un'altra occasione contro il Genoa? Le statistiche del francese in rossonero

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Christopher Nkunku, con ogni probabilità dovrebbe partire dall'inizio domenica pomeriggio contro il Genoa. Quest i numeri del francese in campionato.

E' un momento davvero negativo per il Milan di Massimiliano Allegri. La vittoria in campionato manca da quasi un mese (19 aprile contro il Verona) e i punti in Serie A iniziano a diventare un vero e proprio macigno per la corsa Champions e non solo. Un ambiente quasi diviso a metà, giocatori al di sotto dei propri standard e una parte di Milano, quella interista ancora intenta a festeggiare scudetto e Coppa Italia. In questa malinconica cornice si prepara la delicatissima sfida contro il Genoa. Con ogni probabilità, per il Milan in attacco dovrebbe essere confermato Christopher Nkunku.

Nkunku tra numeri e gol: il francese pronto per il Genoa

Infatti, Christopher Nkunku ha segnato sei gol in questa Serie A con la maglia del Milan, tanti quanti ne aveva complessivamente realizzati nelle due precedenti stagioni di Premier League disputate con il Chelsea (tre sia nel 2023/24 che nel 2024/25). Solo Christian Pulisic (una rete ogni 194') vanta una miglior media minuti/gol rispetto al francese (una ogni 202') tra i giocatori rossoneri in questo campionato.

I precedenti tra Genoa e Milan

Il Milan è rimasto imbattuto in 15 delle ultime 16 sfide di campionato contro il Genoa (10V, 5N); l’unico successo rossoblù nel periodo risale all’8 marzo 2020: 2-1, con le reti di Goran Pandev e Francesco Cassata per il Grifone e di Zlatan Ibrahimovic per i rossoneri. Il Milan ha vinto ciascuna delle ultime tre sfide in casa del Genoa in Serie A e nella propria storia non ha mai registrato più successi consecutivi in trasferta contro il Grifone nel torneo.