Cagliari, Pisacane non fa sconti: "Col Milan vogliamo fare la nostra figura"

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Il tecnico del Cagliari Pisacane, dopo aver ottenuto la salvezza, ha parlato anche dell'ultimo impegno in campionato a San Siro con il Milan

Dopo essere tornati alla vittoria contro il Genoa al "Luigi Ferraris", 1-2 con le reti di Nkunku su rigore e Athekame, il Milan adesso si giocherà tutte le sue chance di Champions League nell'ultima giornata di campionato. I rossoneri devono vincere e sono dentro, non devono pensare ad altro o altri. Al cospetto del Diavolo, allo stadio di San Siro domenica prossima alle ore 20.45, si presenterà il Cagliari che, nell'ultimo turno di campionato, con la vittoria sul Torino per 2-1 ha raggiunto la matematica salvezza.

Il tecnico del club sardo Fabio Pisacane al termine della gara ha parlato in conferenza stampa, citando anche la trasferta di Milano: “Il futuro? La felicità dura poco, poi bisogna tornare a lavorare e guardare avanti. Io preparerò la partita col Milan perché vogliamo fare la nostra figura, relativamente alle nostre possibilità. I ragazzi invece staccheranno un po’, se lo meritano. Per quanto riguarda me, vedremo. Mi siederò con la società e capiremo insieme il da farsi. Ho sempre detto di essere legatissimo a questa città e a questa gente. È una piazza che mi dà una responsabilità enorme”.