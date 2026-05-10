Runjiaic sul caso Dossena-Davis: "Non so cosa sia successo ma qualcosa è accaduto"

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- CAGLIARI, 09 MAG - "Non so cosa sia successo, ma qualcosa è successo: non è il caso di entrare nei dettagli. So solo che era una bella partita e che il finale non è stato bello: ne parleremo quando saremo tutti più tranquilli". L'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic commenta così il finale pieno di tensione alla Domus: "Non ho parlato con Davis, ma posso solo dire che è un ragazzo fantastico".

Sulla partita idee molto chiare: "Non era facile vincere contro una squadra che ha battuto l'Atalanta e che ha fatto bene contro il Bologna. Tutti e due abbiamo provato a vincere la partita. Siamo partiti male, ma poi siamo cresciuti nella nel corso della partita: siamo davvero contenti per questo risultato."