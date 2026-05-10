Movimenti in dirigenza. Il CorSport: "Furlani non molla: vuole D'Amico ds"

vedi letture

Nel mentre il popolo rossonero si prepara a contestarlo dopo la petizione social (arrivata a quasi 43mila firme), Giorgio Furlani guarda al futuro cominciando a programmare la prossima stagione. L'amministratore delegato vuole mettere mano all'organigramma dell'attuale dirigenza, cambiando nuovamente il direttore sportivo, visto che Tare non avrebbe convinto a pieno quest'anno.

In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Furlani non molla: vuole D'Amico ds", nome che anche l'anno scorso era rientrato nel casting della proprietà per quel ruolo. All'epoca, però, l'Atalanta non lasciò partire il proprio dirigente, che in estate potrebbe però liberarsi considerato l'accordo oramai immentente proprio tra la Dea e Cristiano Giuntoli.