Verso la Champions. Il QS: "Milan e Allegri, la volata finale sarà decisiva per il futuro"

vedi letture

Dopo la vittoria di ieri della Juventus il Milan è chiamato a riprendersi il terzo posto, che fino a qualche settimana fa sembrava essere in cassaforte. Il calcio però è anche questo, motivo per il quale la formazione di Massimiliano Allegri è praticamente obbligata a ritrovare certezze per evitare che il grande obiettivo, ovvero il ritorno in Champions League, possa sfumare.

Non solo. Questo mini campionato composto da 3 partite avrà sicuramente un peso specifico importante anche per quello che sarà il Milan della prossima stagione, con Il QS, edizione Il Giorno, che questa mattina ha titolato: "Milan e Allegri, la volata finale sarà decisiva per il futuro".