Max scuote il Milan: "Da Ricci a Gimenez. Cambi per svoltare"

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Al netto di quello che sta succedendo fuori, Massimiliano Allegri vuole che la sua squadra non butti all'aria 10 mesi di lavoro e dimostri di meritare di qualificarsi alla prossima Champions League, cosa piuttosto scontata fino a qualche giornata fa. In queste settimane sono cambiate tante cose, a partire dalle certezze, molte delle quali sono vertiginosamente crollate, motivo per il quale il tecnico rossonero ha intenzione di scuotere la sua squadra.

Come? Mettendo mano alla formazione. Per la sfida di questa sera contro l'Atalanta sono infatti previsti diversi cambi, 6 per la precisione, con La Gazzetta dello Sport che ha questa mattina titolato "Da Ricci a Gimenez. Cambi per svoltare", con Leao e Fofana i principali indiziati a sedersi in panchina.