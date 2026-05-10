Allegri stravolge il Milan. Il CorSport: "Leao e Fofana finiscono in panchina"
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Il Milan è chiamato a dare risposte sul campo dopo le ultime, complicate, settimane, ma il primo a farlo potrebbe essere Massimiliano Allegri considerate le importanti novità di formazione che riguarderebbero il Diavolo.
Tutt'altro che soddisfatto del rendimento dei suoi, il tecnico rossonero avrebbe messo mano alla squadra pensando di cambiare 6/11 dei giocatori scesi in campo una settimana fa a Reggio Emilia. Solo l'ufficilaità dell'11 che scenderà in campo contro l'Atalanta potrà confermarci o meno questa mini rivoluzione, ma questa mattina Il Corriere dello Sport ha svelato i primi due nomi dei top che Allegri escluderà titolando: "Leao e Fofana finiscono in panchina"
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