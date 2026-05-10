Milan, una notte di esami e proteste. Tuttosport: "Tocca a Ricci. Leao il grande escluso"

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Quella di stasera sarà una notte di esami e proteste per il Milan, chiamato a dare un senso a questo suo complicato finale di stagione, che rischia seriamente di prendere una piega drastica, per non dire disastrosa, qualora le cose dovessero peggiorare ulteriormente.

Allegri vuole però provare a cambiare per trovare una soluzione, a dimostrazione del fatto che ti tiene e crede, e già questa sera il Diavolo scenderà in campo con 6/11 diversi rispetto alla deludente trasferta di Reggio Emilia. In merito a questo Tuttosport ha questa mattina titolato "Tocca a Ricci", che prenderà il posto del bocciato Jashari, con "Leao il grande escluso".