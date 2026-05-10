Tra campo e futuro. Tuttosport: "Max: ancora Milan"

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Tutti i riflettori sono ovviamenti puntati sul campo questa sera, che comunque potrebbe dare risposte importanti in vista del futuro. Milan-Atalanta potrebbe valere addirittura una stagione per il Diavolo, entrato in un vortice di crisi dal quale non sembrerebbe in grado di uscire, proprio perché in difficoltà.

C'è bisogno di rialzare la testa anche per mandare un segnale concreto in vista di quello che sarà la prossima stagione, dove il Milan vuole giocare in Champions League. Centrare la qualificazione permetterà al club rossonero di rinforzarsi ma soprattutto di dare continuità tecnica ad un progetto che oggi barcolla ma che vede in Massimiliano Allegri il suo capitano (e protettore). In merito a questo Tuttosport ha questa mattina titolato "Max: ancora Milan", anche perché ieri in conferenza è stato chiaro: "Il mio obiettivo è rimanere al Milan il più a lungo possibile".