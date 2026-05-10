È una questione di classifica. La Repubblica: "Allegri con l'Atalanta per il controsorpasso"

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Con la vittoria di ieri della Juventus sul Lecce il Milan è scivolato al quarto posto in classifica. Fa strano, ma soprattutto sorridere, il fatto che la formazione rossonera fino a qualche settimana fa era addirittura seconda con un margine di distanza importante dal quinto posto, che invece adesso si è assottigliato quasi a diventare nullo.

Per questo motivo la partita di questa sera vale più di 3 punti per il Milan, chiamato a dare una risposta importante non solo alla corsa Champions ma anche e soprattutto al suo pubblico. In merito alla sfida di San Siro, poi, La Repubblica ha questa mattina titolato: "Allegri con l'Atalanta per il controsorpasso".