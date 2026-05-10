Alle 20.45 l'Atalanta. La Gazzetta in prima pagina: "Allegri ribalta il Milan"

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La vittoria di ieri della Juventus a Lecce chiama il Milan ad una risposta concreta sul campo dopo una settimana tutt'altro che semplice. Nel corso del consueto appunamento con la conferenza stampa di presentazione alla vigilia della partita, Massimiliano Allegri ha parlato di un gruppo che (nonostante tutto) ha lavorato bene in vista di una sfida importante come quella di oggi contro l'Atalanta.

Le chiacchiere lasciano però il tempo che trovano, e c'è chi ha fatto meglio rispetto ad altri in quel di Milanello in questi ultimi giorni, visto che il tecnico rossonero è addirittura intenzionato a cambiare 6/11 della formazione titolare. In merito a questo La Gazzetta dello Sport ha quest mattina titolato in apertura: "Allegri ribalta il Milan".