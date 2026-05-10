Calamai: "Girano sempre più voci di un Allegri non blindassimo sulla panchina rossonera"

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Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha rilanciato fortemente il nome di Massimiliano Allegri in orbita Nazionale, in attesa ovviamente di capire chi sarà il nuovo presidente della FIGC:

"[...] Aspettando l’elezione del nuovo presidente della Federcalcio (Malagò è decisamente favorito…) si parla molto del nuovo commissario tecnico. Ieri Allegri nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atalanta ha dichiarato che lui conta di stare al Milan il più possibile. Parole direi scontate. Ma se dovesse chiamare la Nazionale il discorso cambierebbe. Prima di tutto perché all’Italia non si può dire di no e poi perché girano sempre più voci di un Allegri non blindatissimo sulla panchina rossonera. Vedremo. Certo, con il nuovo Presidente cambieranno alcuni parametri. A cominciare dall’ingaggio che verrà garantito al nuovo cittì. Si andrà molto sotto i tre milioni dell’accordo con Spalletti. E con altri prima di Luciano. C’è anche poi da sottolineare come stia crescendo di giorno in giorno il partito di chi vorrebbe alla guida azzurra Silvio Baldini. Il tecnico dell’Under 21 sarà in panchina con la Nazionale maggiore nelle prossime due amichevoli. Convocherà i suoi allievi dell’Under più Donnarumma e Pio Esposito. Se Baldini vincesse queste due gare le sue quotazioni salirebbe ancora. Staremo a vedere. Questa è ancora una partita tutta da giocare".