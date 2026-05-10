Allegri chiama il (suo) Milan alla volata Champions

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Per Massimiliano Allegri il Milan entra da stasera in un vero e proprio mini campionato: tre gare contro Atalanta, Genoa e Cagliari per conquistare la Champions League. I rossoneri hanno ancora il destino nelle proprie mani, forte dei tre punti di vantaggio sulla Roma e degli scontri diretti favorevoli, ma serviranno almeno sei punti nelle ultime tre giornate.

Il tecnuco chiede soprattutto una reazione mentale dopo il crollo del girone di ritorno: coraggio, concentrazione ed entusiasmo. E sul futuro ribadisce, con priorità ovviamente alla Champions: "Voglio restare al Milan il più a lungo possibile".