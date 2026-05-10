Leao il grande escluso di Milan-Atalata: Allegri si affida alla cabala

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Massimiliano Allegri prova a ribaltare il Milan per farlo uscire da questo momento di difficoltà soprattutto nelel scelte offensive. Questa sera contro l'Atalanta tornerà dal primo minuto la coppia Pulisic-Gimenez, quella che a inizio stagione aveva dato le risposte migliori.

Il grande escluso sarà di conseguenza Rafael Leao, destinato alla panchina insieme a Nkunku e Fullkrgu dopo la prova opaca di Reggio Emilia. Una scelta forte, soprattutto considerando che il portoghese è stato l'unico (ed ultimo) rossonero a servire un assist vincente nelle recenti cinque gare. Allegri, però, cerca una scossa, perché non si può più sbagliare se si vuole puntare alla Champions.