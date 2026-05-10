Il Milan non vince in casa (e in campionato) contro l'Atalanta da oltre 3 anni

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Rialzare la testa, ripartire, riconquistare l'ambiente e sfatare anche un tabù che va avanti da un po' di tempo. In casa contro l'Atalanta il Milan non vince da tre oltre tre anni, per la precisione dal 26 febbraio 2023, quando Theo Hernandez e Junior Messias permisero all'allora formazione di Stefano Pioli di conquistare tre punti alla 24esima giornata di Serie A.

Da quel momento il Diavolo non ha più vinto contro la Dea tra le mura amiche, totalizzando due sconfitte, una in Coppa Italia e l'altra in campionato nella scorsa stagione, ed un pareggio, il pari della stagione 2023/24. In generale, comunque, c'è da invertire un trend contro l'Atalanta, perché anche in generale il Milan non vince in generale contro i bergamaschi in campionato proprio da quel 26 febbraio.