Milan, tutto torna in discussione: Furlani e Tare a rischio

Milan, tutto torna in discussione: Furlani e Tare a rischioMilanNews.it
Oggi alle 11:24News
di Lorenzo De Angelis

Un anno dopo il Milan è ancora alle prese con lotte interne mentre la squadra si gioca l'ultimo obiettivo della stagione: il quarto posto. La posizione di Giorgio Furlani resta sotto osservazione, con gran parte della tifoseria che lo indica come principale responsabile degli ultimi anni deludenti della formazione rossonero. 

Se l'ad dovesse restare, a cambiare potrebbe essere il direttore sportivo: l'avventura di Igli Tare rischia già di chiudersi dopo una sola stagione, complice un feeling mai nato con il management. Al suo posto piace Tony D'Amico, in uscita dall'Atalanta e già cercato l'anno scorso dalla proprietà del Milan, che in caso di addio di Allegri potrebbe spingere per l'arrivo in panchina di Vincenzo Italiano. 