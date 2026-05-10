Milan, notte di fuoco: protesta contro Furlani e rivoluzione in attacco
Giornata cruciale per il Milan, dentro e fuori dal campo. Questa sera contro l'Atalanta i rossoneri si giocano punti pesantissimi per la Champions, mentre la Curva Sud porterà avanti la contestazione contro Giorgio Furlani e la proprietà RedBird: ritrovo in piazza Axum due ore prima del match, cori e striscioni all'esterno dello stadio, con un clima destinato ad essere rovente. Durante la partita, però, il sostengo alla squadra sarà totale.
Allegri cambia soprattutto davanti: fuori Leao e Nkunku, dentro Gimenez e Pulisic, entrambi a caccia di un gol che manca da (troppo) tempo. A centrocampo, senza Modric, spazio a Ricci in regia con Rabiot e Loftus-Cheek. Sulle fasce Saelemaekers e Bartesaghi, mentre in difesa De Winter prenderà il posto dello squalificato Tomori. Vincere oggi più che mai diventa quasi obbligatorio, anche perché il Milan non può più permettersi passi falsi.
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