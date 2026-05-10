Petizione contro Furlani oltre quota 43mila: più firme che abbonati

Petizione contro Furlani oltre quota 43mila: più firme che abbonatiMilanNews.it
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Oggi alle 10:24News
di Lorenzo De Angelis

La protesta dei tifosi del Milan contro Giorgio Furlani continua a crescere: la petizione online per chiederne le dimissioni ha superato questa mattina quota 43mila firme, circa, se non addirittura oltre, 7mila in più rispetto ai circa 35mila abbonamenti sottoscritti quest'anno dal club per la stagione in corso.

Un dato che racconta bene il clima attorno all'amministratore delegato rossonero, che oggi sarà il principale destinatario della contestazione organizzata dal tifo rossonero, che prima e dopo il fischio di inizio di Milan-Atalanta, manifesterà tutto il suo dissenso nei confronti della gestione Furlani