Giorgia Rossi sulla corsa Champions: "Milan e Juve favorite perché sono avanti"

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Intervistata dai taccuini dei colleghi de La Gazzetta dello Sport, la giornalista e volto di DAZN Giorgia Rossi ha toccato i più caldi temi d'attualità legati alla Serie A, soffermandosi anche sulla sempre più aperta (ed incerta) corsa alla Champions. Di seguito alcuni estratti del suo intervento alla rosea.

Lo scudetto dell'Inter è meritato?

"Per me sì. È stata la squadra capace di restare costante in un campionato in cui le concorrenti non sono state all'altezza. Grande merito a Cristian Chi-vu per il lavoro mentale e tattico".

Le sue favorite nella volata per la Champions?

"Milan e Juve perché sono davanti".

La partita più bella dell'anno?

"Juventus-Inter 4-3".

Il giocatore che l'ha divertita di più?

"Federico Dimarco".