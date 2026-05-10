Verso Milan-Atalanta: il Diavolo potrebbe registrare un triste record che dura dal 2017

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Sarà un finale di stagione ancora tutto da vivere per il Milan di Massimiliano Allegri, impegnato nella propria corsa Champions. L’ultimo periodo non è stato certamente di forma. La doppia debacle contro Napoli e Udinese unito allo scialbo pareggio contro la Juventus e alla recente sconfitta di Sassuolo fanno capire come tra i rossoneri ci siano tante difficoltà. Dai pochi gol a una questione sicuramente caratteriale e fisica. Questa sera contro l’Atalanta sarà una sfida davvero cruciale per il destino del Milan.

STATISTICHE E NUMERI PRE PARTITA

Il Milan non ha ottenuto neanche un successo nelle ultime cinque sfide di Serie A contro l'Atalanta (2N, 3P), dopo che aveva vinto quattro delle cinque precedenti (1N). Inoltre, Atalanta e Milan hanno pareggiato 46 dei 129 incontri in Serie A (28 successi nerazzurri e 55 vittorie rossonere a completare il bilancio), tra cui un 1-1 nella gara d'andata; solo contro la Juventus (47) i bergamaschi hanno terminato in equilibrio più sfide nella competizione. Così, il Milan ha perso tre gare casalinghe in questo campionato, tra cui due delle cinque più recenti (2V, 1N); l'ultima volta che i rossoneri hanno chiuso una stagione di Serie A con più ko interni è stata nel 2020/21 (cinque). Inoltre, dopo lo 0-3 contro l'Udinese e lo 0-0 contro la Juventus, possono registrare tre incontri domestici consecutivi senza segnare per la prima volta da novembre 2017 (quattro in quell'occasione con Vincenzo Montella in panchina).