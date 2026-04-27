FIGC, decise le date calciomercato 26/27: dal 29 giugno al 1° settembre 2026 e dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027
Termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento Serie A, Serie B e Serie C maschile
Il Consiglio ha dato delega al presidente federale per l’approvazione dei termini di tesseramento per i calciatori professionisti secondo lo schema seguente: dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C; dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C. Per quanto riguarda invece il tesseramento dei calciatori extracomunitari è stato previsto di ricalcare quanto già previsto in merito nella precedente stagione sportiva.
Per quanto concerne le finestre di tesseramento per la LND, il Consiglio ha deciso per le seguenti date: dal 1° luglio al 30 settembre 2026; dal 1° dicembre al 16 dicembre 2026.
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