Marchegiani: "Leao non è un giocatore così evoluto da mettere il meglio in poche giocate. Ha bisogno di volume"

Marchegiani: "Leao non è un giocatore così evoluto da mettere il meglio in poche giocate. Ha bisogno di volume"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:50News
di Lorenzo De Angelis

Nel post partita di Milan-Juventus, negli studi di Sky durante 'Sky Calcio Club', Luca Marchegiani ha parlato di Rafael Leao analizzandone il momento complicato che va avanti oramai da qualche mese: 

“Leao ha bisogno di volume. Non è un giocatore così evoluto da mettere il meglio in poche giocate. Ha bisogno di volume, e in questo modo si fa trovare poco, è poco coinvolto". 