Sampdoria, si dimette il presidente Manfredi. Al suo poste Francesco De Gennaro

Sampdoria, si dimette il presidente Manfredi. Al suo poste Francesco De GennaroMilanNews.it
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Oggi alle 17:40News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(RIPETIZIONE CON TITOLO E TESTO CORRETTO ALLA RIGA N.1) (ANSA) - GENOVA, 24 APR - Il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi si è dimesso. Lo comunica con una nota ufficiale il club blucerchiato. La carica di presidente sarà assunta da Francesco De Gennaro, già membro del Consiglio di Amministrazione. (ANSA).