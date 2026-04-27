Arbitri, Dino Tommasi designatore ad interim
(ANSA) - ROMA, 27 APR - E' Dino Tommasi il designatore arbitrale ad interim per la serie A e B. Lo apprende l'ANSA in ambienti dell'AIA. Tommasi, 50 anni, di Bassano del Grappa, prende il posto di Gianluca Rocchi, indagato a Milano per concorso in frode sportiva, fino al termine dell'attuale campionato. (ANSA).
Pubblicità
News
Agresti sincero su Milan-Juve: "Il rischio di perdere era troppo grande, così ci hanno fatto vedere una partita brutta, povera di occasioni, senza emozioni"
Ravezzani: "Se Leao e Pulisic giocano così è le riserve sono Fullkrug e Nkunku arrivate in Champions è un’impresa"
Marchegiani: "Leao non è un giocatore così evoluto da mettere il meglio in poche giocate. Ha bisogno di volume"
Champions? No, la testa è al calciomercato. Il sentimento di una piazza stufa di non vincere. Prezzi dei biglietti: non c'è peggior sordo...di Pietro Mazzara
Le più lette
2 Champions? No, la testa è al calciomercato. Il sentimento di una piazza stufa di non vincere. Prezzi dei biglietti: non c'è peggior sordo...
3 Saelemaekers: "È in questi momenti che vedi la forza di un mister con il gruppo: in tanti si sarebbero lamentati, ma lui ci ha sempre spinto"
News
Andrea LongoniIl caso Jashari. Goretzka sarebbe un colpaccio. In attacco non 1, ma 2 colpi importanti
Luca SerafiniÈ l'ora delle scelte: basta con i punti di domanda. Ripartire da Allegri e Tare! Storia e tifosi chiedono rispetto
Franco OrdineMercato Champions: serve qualche debito. Se il Milan non conta, resta sempre dietro. Leao si rende conto di cosa è diventato?
Gabbia è stato chiaro: la squadra è con Allegri e lo sarà sempre. Che le sue parole non siano ignorate
Come si dice? Non bisogna gettare il bambino con l'acqua sporca. Certo, ma prima o poi quest'acqua sporca va buttata
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com