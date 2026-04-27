Il Milan a Modric: "Aspettiamo che torni presto a San Siro"

vedi letture

Non c'era modo più amaro per concludere una grande stagione come la prima in rossonero di Luka Modric. Dopo lo scontro faccia contro faccia con Manuel Locatelli, il fuoriclasse croato ha riportato la frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro. Nella giornata di lunedì l'ex Real Madrid è stato operato alla clinica "La Madonnina" e non rientrerà nelle ultime 4 stagionali. Modric dovrebbe comunque rientrare in tempo per il Mondiale. Il Milan, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato il video degli applausi di San Siro all'uscita dopo l'infortunio contro la Juve e ha lanciato il suo messaggio per il calciatore.

Il messaggio che il Milan ha dedicato a Luka Modric, dopo l'operazione allo zigomo che gli ha fatto concludere in anticipo la sua stagione rossonera: "Aspettiamo che il nostro campione torni presto a San Siro. Tutti i tifosi rossoneri sono al tuo fianco, Luka"