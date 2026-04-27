Leao in crisi e con il futuro incerto. E intanto si cancella da Instagram

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Anche contro nella gara contro la Juventus Rafael Leao non è riuscito a sbloccarsi. Nè lui, nè qualsiasi altro attaccante rossonero che condivide la barca che attraversa questo mare in tempesta chiamato girone di ritorno: solo 5 gol per i 5 attaccanti rossoneri, peggio hanno fatto solamente gli attaccanti di altre tre squadre in Serie A. Ma il rendimento del portoghese è quello che fa più rumore: è il più pagato della rosa, è il numero 10, è il calciatore da cui tutti si aspettano sempre qualcosa in più.

Quel qualcosa in più, nonostante le difficoltà fisiche, era riuscito a darlo nella prima parte di stagione, tanto che Leao rimane il capocannoniere rossonero stagionale con 10 gol. Troppo pochi per il suo valore e per quanto ci si attendeva. A quattro giornate dal termine e con il Mondiale all'orizzonte, oltre che un contratto in scadenza tra due anni, anche il futuro è tutto da delineare e niente appare certo. Intanto, come si può verificare direttamente, Rafael Leao ha cancellato il suo profilo ufficiale da Instagram: spesso lo ha usato per rispondere alle critiche o, nei giorni migliori, per esultare. Da oggi la pagina è disattivata, almeno per il momento.